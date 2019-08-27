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حول العالم في 24 ساعة: الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار

01:00 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
حول العالم في 24 ساعة: الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار

اليمن

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الاثنين، بدعوة السعودية والإمارات، الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار في الجنوب والدخول في حوار سياسي.

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