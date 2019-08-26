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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تنفيذ مشروعات خدمية في دارفور

11:27 م الإثنين 26 أغسطس 2019
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تنفيذ مشروعات خدمية في دارفور

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخرطوم - (أ ش أ):

استعرض والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائية فيصل صابر، حزمة المشروعات الخدمية التي يعتزم البرنامج تنفيذها في الولاية خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي بالولاية.

وقال المسؤول الأممي، إن تلك المشروعات تشمل مشروعات للمياه وإنشاء المرافق الخدمية وبناء قدرات المرأة والشباب وإنشاء مراكز للشرطة والمدارس الصناعية والحرفية، إلى جانب إعادة دمج المسرحين من القوات النظامية والحركات المسلحة إلى السلام.

وأضاف أن المنظمة أجرت خلال الفترة الماضية مسحًا ميدانيًا واسعًا بالولاية، لمعرفه حاجة المجتمعات من المشاريع الخدمية التي تحقق الاستقرار في مجتمعات الولاية، التي ستنفذ في الأيام القادمة.

من جانبه، أكد والي شمال دارفور، تعاون حكومته مع البرنامج حتى يتمكن من تنفيذ تلك المشروعات التي من شأنها تحسين سبل كسب العيش للمواطن وتحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية، ومناطق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

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