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    بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع في المنطقة

    10:26 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع في المنطقة

    الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

    الرياض - (أ ش أ):

    بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطورات الأوضاع في المنطقة.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني، حيث تم أيضا خلاله التطرق الى آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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