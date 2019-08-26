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    مجموعة السبع تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا

    10:22 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    مجموعة السبع تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا

    مجموعة السبع

    بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

    دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا.

    وقالت المجموعة في ختام قمتها في مدينة بياريتز الفرنسية اليوم الاثنين إن كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية يجب أن تشارك في المؤتمر.

    وتعاني ليبيا من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

    كما أعلنت مجموعة السبع عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر يشارك فيه كل الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا.

    مجموعة السبع بياريتز فرنسا ليبيا مجموعة الدول الصناعية السبع

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