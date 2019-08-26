بوليفيا تدعو لعقد اجتماع للدول التي أضيرت من حرائق الأمازون

بوجوتا - (د ب أ):

تسعى بوليفيا إلى عقد اجتماع وزاري يضم البرازيل وغيرها من الدول المجاورة التي أضيرت من حرائق غابات الامازون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية البوليفية اليوم الاثنين.

واشتعلت آلاف الحرائق في الجزء البرازيلي من غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية، وهي أكبر منطقة غابات مطيرة في العالم وتعرف باسم "رئة العالم".

وأفادت تقارير إعلامية بأن بوليفيا فقدت قرابة مليون هكتار من المساحات الخضراء في المنطقة الفاصلة بين غابات تشاكو التابعة لها وغابات الأمازون.

وتواترت تقارير بأن الحرائق عبرت الحدود من البرازيل إلى بيرو، في حين اندلعت بعض الحرائق في باراجواي في منطقة غابات غير استوائية قرب الحدود مع بوليفيا.

وذكرت وزارة الخارجية البوليفية أن الحكومة تدعو إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية والبيئة من دول البرازيل وباراجواي وبيرو وبوليفيا.

وجاء في البيان أن باراجواي وبيرو وافقتا بالفعل على المشاركة في الاجتماع.