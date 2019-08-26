ماكرون: ألمانيا يمكن أن تحضر قمة محتملة بشأن إيران

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

طرح الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فكرة مشاركة ألمانيا في القمة المحتملة بشأن إيران، قائلا اليوم الاثنين في مدينة بياريتز الفرنسية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت القمة التي ستعقد مستقبلا ستجمع قوتين، أي أمريكا وإيران، فقط، أم عدة أطراف.

وقال ماكرون إنه في حالة تشكيل دائرة كبيرة من الدول التي ستشارك في القمة فمن الممكن أن تشارك فيها، على سبيل المثال، الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومن بينها روسيا أو فرنسا، أو ألمانيا أيضا.

وبعد وساطة ماكرون أصبح زميله في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى "فرصة جيدة جدا" للالتقاء بنظيره الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد أن كان يرى أن أفضل سياسة يمكن اتباعها مع إيران هي ممارسة أقصى ضغط سياسي واقتصادي ممكن عليها لإجبارها على تغيير سياستها الخارجية التي يراها عدائية.

وقال ماكرون إنه يعتزم مهاتفة روحاني قريبا جدا.