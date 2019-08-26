الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق في استهداف مقرات الحشد الشعبي

النجف(العراق) - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى الإسراع بالتحقيق في الأنباء التي تردد حول قيام إسرائيل بقصف مواقع لقوات الحشد الشعبي في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقيق من الأمر ولو بإشراف دولي".

وأضاف الصدر "إنني لا أبريء العدو الصهيوني من أفعاله الإرهابية في العراق، بيد أنني على يقين من أنه لايقدم على مثل هذه الخطوة والخطوات فهو يعلم أن الرد سيكون مزلزلا".

وطالب الزعيم الشيعي "بحصر السلاح بيد الدولة وأن تغلق كل المقرات وتسليم كل المخازن للدولة وإلا فإن المخالف سوف يعرض العراق والعراقيين لخطر شديد ويكون هو المسبب لخرابه".

ودعا الصدر إلى "انسحاب كافة الفصائل العراقية من سورية، فالعراق أحق بدماء شعبه مع مايتعرض له من خطر".

يشار إلى أن عدة انفجارات وقعت مؤخرا في مخازن أسلحة قوات الحشد العراقية، دون معرفة السبب وراءها، وأمس الاحد كشف بيان لقيادة عمليات الحشد الشعبي عن مقتل أحد عناصره أصابة اخر في قصف لطائرتين اسرائيليتين مسيرتين بمحافظة الأنبار أقصى غربي العراق.