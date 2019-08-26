قوات روسية تنتشر قرب نقطة مراقبة تركية بريف حماة الشمالي السوري

دمشق - (د ب أ):

أنشأت القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية نقطة جديدة لها في بلدة مورك الواقعة في ريف حماة الشمالي على بعد 300 متر من النقطة التركية التاسعة، التي أصبحت مطوقة من القوات الحكومية السورية التي تسيطر على المنطقة.

صرح بذلك مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وسيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها في العشرين من الشهر الجاري على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي.

وأكد المصدر أن "مجموعات من مسلحي المعارضة لا زالت في محيط النقطة التركية وبداخلها وتم رصد عدد من الدبابات التابعة لفصائل المعارضة وهي تدخل إلى نقطة المراقبة التركية، بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة مورك".

من جهة أخرى، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض "قصفت سرية المدفعية التابعة للجبهة الوطنية للتحرير لأول مرة مواقع القوات الحكومية السورية والروسية الخاصة في مدينة خان شيخون بصواريخ جراد وحققت إصابات مباشرة، كما قصفت مواقع القوات الحكومية في تلة النمر شمال مدينة خان شيخون".

وأضاف القائد العسكري،الذي لم يتم تسميته، للـ (د.ب.أ) "خلال الايام القادمة سوف يشهد ريف إدلب الشرقي معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية السورية التي تستعد للتقدم باتجاه بلدات حيش والتمانعة للسيطرة على طريق حلب حماة".