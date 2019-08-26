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    ترامب: قمة مجموعة السبع كانت "ناجحة حقا وكانت هناك وحدة هائلة"

    05:38 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    ترامب: قمة مجموعة السبع كانت "ناجحة حقا وكانت هناك وحدة هائلة"

    دونالد ترامب

    بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

    أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استضاف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين، قائلا إن الدول السبع "تتوافق بشكل جيد حقا".

    وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون "لقد كانت هذه قمة ناجحة حقا لمجموعة السبع ، كانت هناك وحدة هائلة، كانت هناك وحدة رائعة".

    وقال لماكرون "لقد كنت قائدا رائعا في هذا".

    من جهة أخرى، قال ترامب إنه يعتقد أن الصين ترغب "بشدة" في إبرام اتفاق تجاري.

    وأضاف "أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق، لا أعتقد أن لديهم خيارا"، محذرا الصين من أنها تخاطر بمواجهة مشكلات اقتصادية أكبر إذا لم تفعل.

    ترامب بياريتز فرنسا قمة مجموعة السبع إيمانويل ماكرون

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