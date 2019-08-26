ترامب يتحدث عن إمكانية لقاء روحاني ويكشف سرًا عن زيارة ظريف

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل ظروف معينة.

وقال ترامب اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية: "إذا كانت الظروف مواتية، سأكون مستعدا بالتأكيد".

وأكد أنه يجب منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وصواريخ باليستية، لافتًا إلى أهمية الوصول إلى اتفاق أطول أمدا مع طهران.

وأضاف أن ماكرون أبلغه بكل الخطوات التي اتخذها قبل مجيء ظريف إلى قمة الدول السبع.

فيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك ثغرات في الاتفاق النووي الإيراني، لافتًا إلى سعي بلاده إلى عقد اتفاق جديد مع طهران لضمان عدم حصولها على السلاح النووي، ووقف زعزعتها للاستقرار.

وأضاف، أن المحادثات مع الجانب الإيراني لم تتحقق شيء سوى بعض التقدم في الجانب الفني.

وصرح ماكرون، أن ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

وعقب الرئيس الأمريكي، أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني، ولكن في الوقت المناسب.

بينما قال الرئيس الفرنسي، إن روحاني أبلغه بأنه منفتح على لقاء الرئيس الأمريكي.

وتوترت الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي العام الماضي.