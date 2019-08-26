"دول السبع" تخصص 22 مليون دولار للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مجموعة دول قمة السبع، خصصت 22 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وافق قادة الدول السبع على توفير مساعدات لوجيستية ومالية للمساعدة في إخماد الحرائق.

واستضافت مدينة بياريتز الفرنسية، اجتماعات مجموعة دول قمة السبع، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا، كندا، التي سلطت الضوء على حرائق الأمازون، وبعض القضايا الدولية والإقليمية.

وصرح الرئيس الفرنسي أنه سيتم صرف الأموال المخصصة لمساعدة إخماد الحرائق "على الفور".

وتزداد رقعة حرائق الأمازون المطيرة وهو ما تسبب في مخاوف دولية وذلك لأهمية غابات الأمازون في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.