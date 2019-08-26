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    ترامب ينشر صورة "خارجة عن المألوف" لقادة مجموعة السبع

    12:39 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    ترامب ينشر صورة "خارجة عن المألوف" لقادة مجموعة السبع

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة- (مصراوي):

    نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة "خارجة عن المألوف"، على حسابه عبر انستجرام، لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المُشاركين في القمة المُنعقدة منذ 3 أيام في مدينة بياريتز الفرنسية.

    ويظهر في الصورة التي يبدو أنها التُقِطت من الأعلى، كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والإيطالي جوزيبي كونتي، والياباني شينزو آبي، والكندي جاستن ترودو، وهم ينظرون إلى الأعلى، في مشهد غير مألوف.

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    #Repost @g7 ・・・ It’s time to take action! #G7Biarritz

    A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on

    شهد قمة مجموعة السبع في فرنسا انعقاد أخر جلساتها، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتصدى زعماء الاقتصادات الديمقراطية الرئيسية في العالم لبعض القضايا الشائكة المدرجة على جدول أعمالهم.

    ويتضمن الجدول مناقشة التغير المناخي، والذي قد يكون موضع خلافات بين أعضاء المجموعة، ولا سيما نفور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقات متعددة الأطراف التي تتعلق بالقضايا البيئية، خشية من إمكانية تقييد الاقتصاد الأمريكي.

    ومن المقرر أن يجري القادة أيضًا محادثات بشأن الاقتصاد الرقمي. وكانت الولايات المتحدة قد اصطدمت بالفعل بشأن هذا الأمر مع فرنسا بسبب ضريبة رقمية تخطط باريس لفرضها وتخشى واشنطن أن تلحق الضريبة الضرر بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

    كما تشهد جلسات اليوم واحدة من أهم المناقشات الثنائية والتي ستكون بين ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

    عقد ترامب سلسلة من الاجتماعات الثنائية أمس الأحد، بما في ذلك أول لقاء له مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث ناقشا صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ومن المقرر أن يدلي زعماء الدول المشاركة بتصريحات صحفية عقب اختتام اجتماعات القمة بعد ظهر اليوم الاثنين.​

    ترامب مجموعة السبع انستجرام مدينة بياريتز ميركل بوريس جونسون جوزيبي كونتي

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