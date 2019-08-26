ترامب: ميركل "امرأة ذكية"

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

كال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا اليوم الاثنين.

وقال ترامب :"إنها امرأة ذكية وتفهم في كل شيء".

وردا على سؤال حول انطباعه بشأن مغادرة السيدة الوحيدة بين قادة دول مجموعة السبع لمنصبها بعد انتهاء ولايتها الحالية، قال ترامب إنه لن يتفاجأ إذا ما ظلت ميركل في المنصف لفترة أطول مما يتوقعه البعض.