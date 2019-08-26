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    إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا "لا تتعلق بقمة مجموعة السبع"

    11:47 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا "لا تتعلق بقمة مجموعة السبع"

    المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي

    طهران- (د ب أ):

    قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى فرنسا لا علاقة لها بقمة مجموعة السبع، وأن الزيارة كانت بناء على طلب من الجانب الفرنسي.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن ربيعي، الاثنين، القول: "لم تكن هناك أي رغبة للقاء أي مسؤول أمريكي، وليس لدينا أي دور في مفاوضات فرنسا وأمريكا ومجموعة السبع".

    وتعقيبا على رفض دوائر إيرانية للزيارة ووصفها بأنها غير لائقة، قال المتحدث :"لقد أوضحت موقف الحكومة بوضوح حول هذه الزيارة، نحن لا نلعب في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكننا نريدهم أن يجلسوا ويفكروا في موضوع إقرار حقوقنا المشروعة".

    وأشار إلى أن "وسائل الإعلام الأجنبية قد شهدت بأن الورقة الرابحة كانت بيد إيران، وبأن طهران تعتمد الأطر المنطقية للنقاش، وتتابع كل ما التزمت به".

    كان ظريف وصل أمس، الأحد، إلى بياريتز بفرنسا، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين بارزين في حكومته.

    علي ربيعي الحكومة الإيرانية طهران إيران قمة السبع محمد جواد ظريف

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