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    رئيس الكونجو يُعيّن أول حكومة منذ انتخابه

    11:38 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    رئيس الكونجو يُعيّن أول حكومة منذ انتخابه

    فيليكس تشيسيكيدي

    القاهرة- (مصراوي):

    عين رئيس الكونجو، فيليكس تشيسيكيدي، حكومة جديدة للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت رويترز.

    وقال بيان من رئيس الحكومة إلونجا إلونكامبا، الاثنين، إن حقيبة المناجم ذهبت إلى ويلي سامسوني، وزير المناجم السابق في الحكومة المحلية لمقاطعة أوت كاتانجا، في حين تم تعيين سيلي يالاجولي وزيرا للمالية.

    وتولى نجوي موكينا الحليف المقرب من الرئيس السابق جوزيف كابيلا منصب وزير الدفاع.

    فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونجو الكونجو

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