رئيس الكونجو يُعيّن أول حكومة منذ انتخابه

القاهرة- (مصراوي):

عين رئيس الكونجو، فيليكس تشيسيكيدي، حكومة جديدة للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت رويترز.

وقال بيان من رئيس الحكومة إلونجا إلونكامبا، الاثنين، إن حقيبة المناجم ذهبت إلى ويلي سامسوني، وزير المناجم السابق في الحكومة المحلية لمقاطعة أوت كاتانجا، في حين تم تعيين سيلي يالاجولي وزيرا للمالية.

وتولى نجوي موكينا الحليف المقرب من الرئيس السابق جوزيف كابيلا منصب وزير الدفاع.