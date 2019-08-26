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    بعد أسبوع على تحريرها.. إيران تبيع نفط الناقلة "أدريان داريا 1"

    11:36 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    بعد أسبوع على تحريرها.. إيران تبيع نفط الناقلة "أدريان داريا 1"

    ناقلة النفط الإيرانية

    طهران- (د ب أ):

    أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1".

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)عنه قوله إن "المُشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وإن إيران لم تعد تعرف شيئا بشأن وجهتها".

    ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن المتحدث لم يكشف هوية المشتري.

    كانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تحمل في السابق اسم (جريس 1)، بعد احتجازها لأكثر من 6 أسابيع.

    واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي، للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

    ناقلة النفط الإيرانية الحكومة الإيرانية إيران جبل طارق

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