مصادر فلسطينية: قوات إسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

القدس- (د ب أ):

أفادت مصادر محلية فلسطينية باستدعاء قوات الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها، إن قوات الاحتلال سلمت الشيخ صبري استدعاءً للتحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، وذلك بعد اقتحام منزله فجرا في مدينة القدس المحتلة.

والأربعاء الماضي، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مدينة القدس ومقدساتها في خطر شديد بفعل "حملة تهويد" تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي.

جاء ذلك في الذكرى السنوية الـ50 لاندلاع حريق على يد اليهودي الاسترالي دينيس مايكل روهان، في الجناح الشرقي للجامع القبلي جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى حرق محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.