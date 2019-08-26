ترامب: للمرة الأولى.. الصين تريد حقًا التوصل لاتفاق

بياريتز (فرنسا)- (د ب أ):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وقال إن محادثات تجري بين الجانبين وأن مفاوضات ستبدأ "قريبا جدا".

وأضاف: "إنهم يريدون التجارة"، وأشار إلى اتصالين جريا مؤخرا مع الجانب الصيني بمبادرة من بكين. وقال: "سنبدأ محادثات جادة".

وقال للصحفيين في بياريتز، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع :"أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق لأننا الآن نعمل على شروط ملائمة... هذه هي المرة الأولى التي أراهم يرغبون حقا في التوصل لاتفاق. وهذه بالفعل خطوة إيجابية".

وكرر ترامب تحذيره المعتاد بأن هذا "قد لا يحدث"، إلا أنه وصف الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه "قائد عظيم".