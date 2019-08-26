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ترامب: خطة السلام ربما تُعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

10:39 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
ترامب: خطة السلام ربما تُعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

دونالد ترامب

بياريتز (فرنسا)- (د ب أ):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر القادم.

وفي كلمة للصحفيين، على هامش لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ترامب إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، وأعرب عن اعتقاده بأن "الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق سلام".

وتطرق إلى الأزمة الإيرانية، وقال إنه لم يتفاجأ من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس لفرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بها مسبقا، إلا أنه رفض الإجابة بصورة واضحة عما إذا كان جرى عقد لقاءات بين ظريف ومسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.

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