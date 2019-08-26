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صحف السودان تهتم ببرنامج "حمدوك" السياسي والاقتصادي

09:34 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
صحف السودان تهتم ببرنامج "حمدوك" السياسي والاقتصادي

رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك

الخرطوم- (أ ش أ):

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الاثنين، بتصريحات رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، التي أعلن فيها ملامح برنامجه في الفترة الانتقالية، في شقيه السياسي والاقتصادي.

وقالت صحيفة "لتيار" إن قوى الحرية والتغيير (المعارضة) ستلتقي حمدوك اليوم لتسليمه قائمة مرشحيها للوزارات المختلفة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء سيولي ملف السلام ووقف الحرب أولوية قصوى.

وأوضحت صحيفة "الصيحة" أن حمدوك سيسعى إلى إصلاح الاقتصاد عبر وقف الحرب، وتدشين عهد جديد من العلاقات الخارجية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وخلق فريق عمل متجانس.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن قائمة المرشحين للحقائب الوزارية ضمت 3 أسماء لكل وزارة، قدمتها "الحرية والتغيير" لحمدوك الذي يختار من بينها فريقه.

وأشارت صحيفة "المجهر" إلى أنه من المقرر تسليم الدكتور حمدوك اليوم القائمة النهائية للمرشحين على أن يعلن التشكيل الحكومي كاملًا بعد غد الأربعاء.

من ناحيتها ذكرت صحيفة "السوداني" أن قوى "الحرية والتغيير" فرضت سرية على اجتماع مجلسها المركزي المقرر اليوم لإجازة الترشيحات النهائية للوزراء، المقرر تسليمها مساء اليوم لحمدوك.

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عبدالله حمدوك السودان قوى الحرية والتغيير

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