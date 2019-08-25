لحظات اعتراض السعودية لصواريخ الحوثيين (فيديو)
القاهرة – مصراوي:
نشر موقع قناة العربية عدد من مقاطع الفيديو لاعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون مساء الأحد نحو مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.
وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في بيان اعتراض 6 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون نحو جازان.
وصرح المالكي، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، بأن قوات التحالف المشتركة "تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعده ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".
وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات الحوثيين باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.
#الدفاع_الجوي#جازان— #MBS 《محمد الشهراني🇸🇦 (@2030msss) August 25, 2019
مشهد عز وفخر 🔥 الله يقويكم pic.twitter.com/PhduWAKcIE
بارك الله فيكم يا الدفاع الجوي جهود جباره— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 25, 2019
جداً ورقم قياسي كبير تسجلونه بالعالم كأكثر
دوله بالعالم تتعرض لصواريخ باليستية فخر
المملكة و المسلمين انتم ...
🇸🇦🇸🇦#الدفاع_الجوي#جازان pic.twitter.com/3zsffjFLpR
بيض الله وجيهكم #ابطال_الدفاع_الجوي لحظة الإعتراض #جازان pic.twitter.com/1TbkVRw4YM— ﮼هام،نجران (@najran9996) August 25, 2019
الخبر التالى:ترودو وميركل يناقشان العلاقة مع إيران
-
173
-
157
-
120
-
102
-
83
-
80
-
63
-
61
-
57
-
52