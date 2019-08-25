الكويت: رئيس مجلس الأمة يرد على أنباء "مشبوهة" حول صحة أمير البلاد

الكويت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بصحة جيدة وأن ما تنشره الحسابات الوهمية والمشبوهة عنه مشين ومعيب ولا أخلاقي.

وقال الغانم اليوم الأحد على حسابه على موقع تويتر"مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام".

وأضاف "ولمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري أن سموه بصحة وعافية وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة.. حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد.."..

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في تصريح صحفي "والدنا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بخير وصحة وعافية".

وأضاف الوزير الصالح "وسبق وأعلن الديوان الأميري تعافي سموه من العارض الصحي".