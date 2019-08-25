فرنسا: المحادثات مع وزير خارجية إيران إيجابية ومستمرة

باريس - (أ ش أ)

وصف قصر الرئاسة الفرنسية "الاليزيه" المحادثات التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالإيجابية .

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الأحد/ إلى أن تلك المحادثات ستستمر .

وفي سياق ذي صلة، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن دعوة ظريف إلى فرنسا كانت بالاتفاق مع الولايات المتحدة .

من جهته .. أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي، ووزير خارجيته جان إيف لودريان وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.

وعلق ظريف على المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني بالقول "إن الطريق أمامنا صعب لكن الأمر يستحق المحاولة".

وغادر ظريف فرنسا بعد إجراء محادثات مع عدد من المسؤولين على هامش قمة مجموعة السبع.