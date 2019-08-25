"مضمون صفقة القرن".. الخارجية الأمريكية "تحذف فلسطين من الشرق الأوسط"

القاهرة – مصراوي:

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الأحد، أن حذف وزارة الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول منطقة الشرق الأوسط يأتي في تناسق مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف و"انحدار غير مسبوق" في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار أبوردينة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق مسلسل المحاولات اليائسة لشطب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بدءًا بوقف استخدام "الأراضي الفلسطينية" ومرورًا بوقف استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" وصولا إلى هذه الخطوة، والتي اعتبرها "مستهجنة ومدانة ومرفوضة".

كما أضاف أبوردينة أن إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة "يؤكد من جديد على أن هذه الإدارة ليست فقط منحازة للاحتلال الإسرائيلي وإنما تتسق بالكامل مع مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس مضمون ما يُسمى بصفقة القرن الأمريكية".

وأكد أبوردينة أن الشعب الفلسطيني "متمسك بحقوقه وصامد على أرضه ولن يرحل عنها مهما تعاظمت المؤامرات ضده".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية بخطوتها هذه إنما تؤكد عزلتها في ظل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.

كما أكد أبوردينة أن على الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967".

كانت القناة العبرية السابعة، أعلنت صباح اليوم الأحد أن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

وقالت القناة إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية.