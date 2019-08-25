أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

مقتل وإصابة 48 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

06:21 م الأحد 25 أغسطس 2019
مقتل وإصابة 48 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

الجيش الأفغاني

كابول - (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغاني مقتل وإصابة 48 مسلحًا من حركة طالبان على الأقل، من بينهم أحد قادة الحركة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأضاف فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - أن القوات الأمنية نفذت عمليات عسكرية تضمنت غارات جوية وضربات مدفعية وعمليات برية ضد مسلحي حركة طالبان في إقليم بلخ.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 30 مسلحًا من طالبان، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين خلال العمليات العسكرية.

وتمكنت القوات الأمنية من تدمير 4 دراجات نارية كانت بحوزة المسلحين خلال العمليات العسكرية.

وأوضح الجيش الأفغاني أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن قُتلوا خلال العمليات العسكرية، فيما أصيب 5 آخرون.

هذا المحتوى من

الجيش الأفغاني أفغانستان حركة طالبان

الخبر التالى:

ماكرون: قادة مجموعة السبع يتفقون على الحاجة العاجلة لمكافحة حرائق الأمازون
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان