الحكومة الفرنسية: ظريف لن يشارك في قمة مجموعة السبع

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل بصورة مفاجئة لمدينة بياريتز حيث تنعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وكتب المتحدث عباس موسوي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان للتباحث حول المبادرات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي"، فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وشدد على أن ظريف "لن يجري خلال الزيارة أي لقاء أو مباحثات مع الوفد الأمريكي".

وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج بأن الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني والتي جاءت بدعوة من الحكومة الفرنسية قد تثير غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن ظريف لم يحضر إلى مدينة بيارينز لحضور قمة مجموعة السبع وإنما لعقد محادثات في مكان قريب مع نظيره الفرنسي، وذلك في محاولة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتخفيف من الأزمة.

ومع ذلك، كان وصول ظريف بمثابة تطور مفاجئ بالنسبة للوفود المشاركة، حيث رفض الوفدان الأمريكي والكندي قول ما إذا كان قد تم إبلاغهما مسبقا بالزيارة، بينما علم الوفد الإيطالي بشأنها من وكالة الأنباء الفرنسية.

بينما أفاد مسؤول بأن وفدا واحدا من دول الاتحاد الأوروبي كان على علم بزيارة ظريف لفرنسا.

وكان الملف الإيراني قد هيمن على مناقشات مجموعة الدول السبع حيث يسود خلاف بين ماكرون وترامب بسبب تواصل فرنسا مع الجمهورية الإسلامية.