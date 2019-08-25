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    استهداف مركبتين للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية بطائرة مجهولة

    05:30 م الأحد 25 أغسطس 2019
    استهداف مركبتين للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية بطائرة مجهولة

    ميليشيات الحشد الشعبي العراقية

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت قناة "الميادين" العراقية، بأن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارتين للواء 45 تابعة للحشد الشعبي العراقي، في القائم، عند الحدود السورية العراقية.

    واستهدفت منذ أيام، مخازن أسلحة وعتاد لميليشيات الحشد الشعبي العراقية، في العاصمة بغداد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

    واتهمت الميليشيات العراقية دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، ووقوفهما وراء قصف مخازنها، بينما نفت الولايات المتحدة عن نفسها التهم.

    ميليشيات الحشد الشعبي العراقية العراق سوريا الاحتلال الإسرائيلي أمريكا

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