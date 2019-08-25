وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 عسكريين أتراك شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد مقتل ثلاثة عسكريين أتراك وإصابة سبعة آخرين في اشتباكات مع مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة أن الاشتباكات جاءت خلال "عملية المخلب-3" المتواصلة ضد المنظمة الانفصالية شمالي العراق.

وأشارت إلى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، وسط استمرار للعمليات.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تحييد 24 مسلحا من المنظمة: 11 منهم داخل البلاد، و13 خارجها.

وتقول تركيا إن عملياتها في شمال العراق تهدف إلى القضاء على "خطر الإرهاب" الذي تقول إنه يهددها.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.