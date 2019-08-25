ترامب: من الممكن دعوة بوتين إلى قمة "السبع الكبار" العام المقبل

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "بالتأكيد من الممكن" أن يقوم بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليكون ضيف قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة العام المقبل، وذلك في ظل استبعاد روسيا من القمة على خلفية ضم الزعيم الروسي لشبه جزيرة القرم.

وجاءت تصريحات ترامب التي أوردتها وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاحد، في منتجع بياريتز الفرنسي حيث تعقد قمة مجموعة السبع.

وكان ترامب سق ودعا إلى إعادة بوتين إلى القمة - التي كانت تحمل من قبل اسم "جي 8"، في إشارة إلى مجموعة الثماني - بينما رفضت باقي دول المجموعة عودة روسيا بعدما تم استبعادها بسبب أعمالها العدائية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة قمة السبع الكبار العام المقبل.

وقال ترامب قبيل لقائه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على مائدة إفطار، إنه قد يدعو بوتين للقمة كضيف، ولكنه لم يصل إلى قرار حتى الآن.

وكان بوتين صرح في مؤتمر صحفي سابق بأنه في حال توجيه دعوة له، فإنه من المؤكد سيضعها في الاعتبار، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين).

وقال الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات داخل مجموعة السبع بشأن دعوة روسيا للعودة إلى المجموعة، مؤكدا أنه يعتقد أنها ستكون "مفيدة" و"إيجابية"، إلا أن آخرين اختلفوا معه في هذا الشأن.

وأوضح ترامب أن "بعض الناس يتفقون معي والبعض الآخر لا يتفق"، مشيرا إلى أنه قد لا يكون هناك توافق في الآراء في نهاية المطاق.

وقال: "ربما نترك الأمر على حاله".

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه "لم يتم اتخاذ قرارا... لم نجر تصويتا أو أي شيء".