ترامب: الولايات المتحدة "قريبة للغاية" من إبرام اتفاق تجاري مع اليابان

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه قريب للغاية من إبرام اتفاق تجاري مع اليابان، وهو ما يمكن الإعلان عنه على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في فرنسا.

وقال ترامب قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "نحن قريبون للغاية من اتفاق كبير مع اليابان ... سيكون واحدا من أكبر الاتفاقات التي أبرمناها على الإطلاق مع اليابان".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن التوترات المستمرة مع الصين "تساعد فيما يتعلق باليابان".

وأكد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وجود شيئ ما قيد التنفيذ.

وقال: "يمكنني القول إنه، حسب المفترض، سيتم الإعلان عن أمر ما بعد لقاء (ترامب) مع رئيس وزراء اليابان".

وزار ترامب اليابان مرتين هذا العام، وكثيرا ما يشيد بعلاقته الوثيقة مع آبي.