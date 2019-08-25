إيران تحظر معهدا فكريا في الولايات المتحدة

طهران- (أ ف ب):

حظرت إيران "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" المركز الفكري الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له ومديره مارك دوبويتز، بتهمة بممارسة "الإرهاب الاقتصادي" ضد الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان في ساعة متأخرة السبت "إدراج المعهد الأمريكي الذي يحمل عنوان (معهد الدفاع عن الديموقراطيات)... ومديره مارك دوبوفيتز على لائحة الحظر للجمهورية الإسلامية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).



وأضافت أن المعهد "الذي يحمل عنوان +معهد الدفاع عن الديموقراطيات+ المزيف" ومديره دوبويتز "شارك ومازال وبصورة متعمدة، في تصميم وتنفيذ وتشديد تداعيات الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا".

واتهمت المعهد ودوبويتز بأنهما "ساهما وما زالا بصورة جادة وفاعلة في سياق المساس بالأمن والمصالح الحيوية للشعب الإيراني" بحسب الموقع الالكتروني للوزارة.

واتهمت الوزارة المعهد ومديره بالقيام بذلك عبر "إنتاج ونشر الأكاذيب، والتحريض والمساومة على بث الدعايات السلبية" ضد إيران، بحسب ما نقلت الوكالة.

ونتيجة لذلك "سيواجهان عواقب قانونية"، بحسب الوزارة، موضحة أن الإجراء سيطبق "من دون المس بأي تدابير قانونية أخرى قد تتخذها المؤسسات والمنظمات الإدارية أو القضائية أو الأمنية "ضدهما وضد المتواطئين والمتآمرين معهما"، وفق الوزارة.

ويصف المعهد نفسه بأنه "معهد أبحاث غير حزبي يركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية" مقره واشنطن.

وعارض المعهد بشدة الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي أتاح رفع عقوبات دولية عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق العام الماضي وإعادته فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.