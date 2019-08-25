ناقلة النفط الإيرانية تبحر باتجاه تركيا وسط مخاوف بشأن حمولتها

أنقرة- أغسطس (د ب أ):

أوشكت ناقلة النفط الإيرانية، التي كانت الولايات المتحدة قد طلبت احتجازها في جبل طارق، على الوصول لمنتصف الطريق في البحر المتوسط، في طريقها إلى تركيا اليوم الأحد، وسط تصاعد التكهنات بشأن المكان الذي ستنتهي به شحنة النفط الخام التي تزن مليوني برميل تقريبا على متن الناقلة.

وقالت وكالة "بلومبرج"، الأحد، إن الناقلة "ادريان داريا1" توجهت إلى ميناء "مرسين" التركي، كوجهة لها صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي، حيث غيرت اتجاهها عن هدفها السابق وهو ميناء كالاماتا اليوناني.

وقال مسؤولون يونانيون من بينهم رئيس الوزراء ،كرياكوس ميتسوتاكيس، إن السفينة سيكون غير مرحب بها في البلاد بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي شخص يدعم الناقلة.

ويتعرض أسطول الناقلات الإيرانية لفحص دقيق، حيث أن الولايات المتحدة تسعى لعرقلة قدرة الجمهورية الإسلامية على بيع النفط الخام.

وتعثرت مبيعات النفط الإيرانية، بموجب العقوبات الأمريكية التي تهدد بمعاقبة أي تعاملات مع الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي.

وتعارض إيران ودول أخرى موقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 مع الجمهورية الإسلامية الإجراءات الأمريكية.