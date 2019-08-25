أوكرانيا تُحيي يوم الاستقلال بمسيرة غير رسمية بعد إلغاء العرض العسكري

كييف- (أ ف ب):

بادر نحو 20 ألف أوكراني معظمهم من الجنود الى الخروج بلباسهم العسكري، الأحد، في مسيرة غير رسمية في كييف بمناسبة يوم الاستقلال، بعد أن ألغى رئيس البلاد العرض العسكري التقليدي بهذه المناسبة.

وأعلن زعيم البلاد الجديد فولوديمير زيلينسكي، الذي تعهد قبل وصوله الى السلطة بالعمل على إنهاء الحرب المستمرة في شرق البلاد منذ خمس سنوات، بدفع الأموال التي سيتم توفيرها بسبب إلغاء العرض كمكافآت للجنود.

لكن الجنود والمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق قاموا بتنظيم مسيرة خاصة بهم في وسط كييف مع أقاربهم ومتعاطفين معهم حيث لوحوا بالأعلام الوطنية الزرقاء والصفراء.

واتسمت هذه المسيرة الخاصة بلحظات مؤثرة، مع بكاء بعض المشاركين ومعانقة آخرين أقارب الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب التي أودت بحياة نحو 13 ألف شخص.

وحمل البعض صور اقاربهم من الجنود الذين قضوا بينما، علت هتافات "شكرا" و"المجد لأوكرانيا"، وارتدى آخرون قمصانا تقليدية مطرزة باتت في الآونة الأخيرة رمزا وطنيا.

وقالت إيرينا جوراي وهي تحمل صورة لابنها الذي قتل قبل خمس سنوات "هذه المسيرة (...) تظهر قوة وروح شعبنا".



أما أولينا يشينكو أرملة أحد الضباط فقالت "لقد جئنا لإظهار وحدتنا، من الجيد أن نرى الكثيرين من جميع أنحاء أوكرانيا، نشعر أننا لسنا وحدنا".

وأكد أولكسندر (53 عاما) وهو من قدامى المحاربين من على كرسيه المتحرك "مسيرة المدافعين عن الوطن ضرورية".

وخلال احتفال رسمي في الساحة المركزية في كييف، قلّد زيلينسكي أوسمة لنحو ثلاثين جنديا وأعرب عن أمله في عودة السلام إلى البلاد.