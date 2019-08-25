مسؤول في حزب الله: لم نُسقِط أي طائرة إسرائيلية

بيروت (د ب أ):

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، محمد عفيف، أن "الحزب لم يُسقط أي طائرة" إسرائيلية بدون طيار، وذلك بعد ساعات من تحطم طائرة إسرائيلية وسقوط أخرى في بيروت فجر اليوم الأحد.

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عن عفيف القول إن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".

وأوضح أن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وأشار إلى أنه "سيكون للحزب موقف خلال كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الخامسة من عصر اليوم في بلدة العين".

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن إحدى الطائرتين سقطت أرضا، بينما انفجرت الثانية في الأجواء مسببة أضرارا مادية.

وأضافت قيادة الجيش أن "قوة من الجيش حضرت وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".