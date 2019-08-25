الجيش الكوري الجنوبي يبدأ اليوم تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

سول- د ب أ:

بدأ الجيش الكوري الجنوبي بصورة مفاجئة تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو التي تقع أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية قبل ظهر اليوم، بعد أن تم تأجيلها سابقا خوفا من تأثيرها على العلاقات الثنائية مع اليابان التي تطالب بأحقيتها في السيطرة على الجزر، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت القوات الحربية في رسالة مكتوبة "تنطلق تدريبات "حماية أراضي الوطن في البحر الشرقي" ابتداء من اليوم وحتى يوم الغد. ويشارك فيها سفن القوات البحرية والشرطة البحرية وطائرات القوات البحرية والجوية وجنود من القوات البرية وقوات المارينز."

وأضافت أنه تمت تسمية التدريبات بـ"تدريبات حماية أراضي الوطن في البحر الشرقي نظرا لمغزى التدريبات وحجمها".