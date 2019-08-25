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    مسؤول بحزب الله: سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى في الضواحي الجنوبية

    03:33 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    مسؤول بحزب الله: سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى في الضواحي الجنوبية

    انفجار

    القاهرة- مصراوي:

    قال مسؤول بحزب الله إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.

    وأضاف المسؤول لـ"رويترز"، أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

    وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

    انفجار طائرة مسيرة بيروت إيران إسرائيل
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