35 ألفا يتظاهرون في درسدن من أجل الحرية والتسامح

درسدن- (د ب أ):

تظاهر اليوم السبت في درسدن عشرات الآلاف من الألمان استجابة لاتحاد "لا نتجزأ" وتحت رايته من أجل مجتمع مفتوح ومتضامن.

ورفع المنظمون شعارات في المظاهرة مساء اليوم السبت تقول في إشارة إلى الائتلاف المعادي للإسلام: "سكسونيا تستطيع أن تفعل شيئا آخر ، ودرسدن أكبر ، أكبر بكثير من بيجيدا".

ووفقا للتقديرات الأولية فقد شارك في المظاهرة ما لا يقل عن 35 ألف شخص.

وعبر خلال وسط المدينة فعليا تيار من البشر يبلغ طوله كيلومترا كاملا.

ويتوقع أن يحرز حزب البديل من أجل ألمانيا مزيدا من الأصوات في انتخابات برلمان ولايتي سكسونيا وبراندنبورج في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل – وتفيد الاستطلاعات بأن هذا الحزب يمكن أن يصبح أقوى الأحزاب في براندنبورج.