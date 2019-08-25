حول العالم في 24 ساعة: إرجاء محاكمة البشير المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إرجاء محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.
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