حول العالم في 24 ساعة: إرجاء محاكمة البشير المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إرجاء محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.