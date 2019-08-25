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    حول العالم في 24 ساعة: إرجاء محاكمة البشير المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه

    01:00 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: إرجاء محاكمة البشير المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه

    الرئيس السوداني السابق عمر البشير

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إرجاء محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.

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