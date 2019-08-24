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    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

    11:41 م السبت 24 أغسطس 2019
    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف دمشق

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على أهداف في سوريا، لمنع فيلق القدس الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد دولة الاحتلال.

    وأضاف جيش الاحتلال في بيان نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، أنه قصف مواق قرية عقربا جنوب شرق دمشق، لمنع هجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة.

    فيما ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن مضادات الدفاع الجوي السوري، تصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، ما نتج عنه سماع دوي انفجارات ضخمة.

    الدفاع الجوي السوري قصف دمشق الاحتلال الاسرائيلي
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