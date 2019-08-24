الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

القاهرة – مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على أهداف في سوريا، لمنع فيلق القدس الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد دولة الاحتلال.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، أنه قصف مواق قرية عقربا جنوب شرق دمشق، لمنع هجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة.

فيما ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن مضادات الدفاع الجوي السوري، تصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، ما نتج عنه سماع دوي انفجارات ضخمة.