القوات السورية تحاصر موقع مراقبة تركي في بلدة مورك في الشمال الغربي

دمشق - (أ ش أ):

ذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن قوات الجيش السوري قامت اليوم السبت، بمحاصرة أحد مواقع المراقبة التركية الحصينة في بلدة مورك شمال غرب سوريا .

وأضافت الشبكة أن القوات السورية تحاصر الموقع التركي من جميع الجهات، في مؤشر واضح على التقدم السريع الذي حققته القوات السورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضد القوات المتمردة شمال غرب البلاد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى عدم وقوع أية احتكاكات - حتى الآن - بين القوات السورية وأفراد موقع المراقبة التركي، فيما وقف الصحفيون على بعد نحو كيلومترين من موقع المراقبة .

من جانبها، أكدت بثينة شعبان مستشار الرئيس السوري بشار الأسد أن موقع المراقبة التركي في قرية مورك - الآن - تحت الحصار، وأن القوات السورية سوف تتمكن من التخلص من جميع القوات التركية والإرهابيين.