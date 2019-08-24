الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب مقر مجموعة السبع

بياريتز (فرنسا ) - (د ب أ):

اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين مئات المحتجين وقوات الأمن بالقرب من موقع انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز جنوبي فرنسا.

وألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الشرطة الذين كانوا يمنعون الوصول إلى جسر في بلدة بايون المجاورة، حسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وجاءت الاشتباكات بعد وقت قصير من بدء القمة بين زعماء القوى الغربية الكبرى واليابان. وفى وقت سابق من اليوم السبت، مرت مظاهرة أكبر من حيث عدد المشاركين، بسلام، حيث زعم المنظمون أن 15 ألفا شاركوا فيها.

ويقول منظمو الاحتجاج الرئيسي ، إنه بينما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يرغب في معالجة عدم المساواة خلال قمة مجموعة السبع، فإن تنامي انعدام المساواة يرجع حقا إلى السياسات "الليبرالية الجديدة" التي نفذها قادة الدول الغنية.

وتم نشر نحو 13 ألفا و200 من رجال الشرطة والدرك في المنتجع المطل على المحيط الأطلسي.