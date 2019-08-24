العدل التونسية: سنتحرى في إجراءات إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي

تونس - (د ب أ):

قال مسؤول بوزارة العدل التونسية اليوم السبت إن الوزارة بصدد التحري بشأن سلامة إجراءات إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي وإيداعه السجن أمس الجمعة لتهم تتعلق بفساد مالي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المصدر قوله إن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن جهاز التفقدية العامة (جهاز رقابي) بالوزارة بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق المرشح نبيل القروي وشقيقه غازي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

كما أفاد المصدر أنه سيتم تقديم المعطيات المتوصل إليها وإطلاع الرأي العام بخصوصها.

وأوقف الأمن التونسي القروي الذي يدير مع شقيقه شركات في قطاع الإعلام والاتصال في طريق مدينة "مجاز الباب" التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن العاصمة أمس الجمعة.

وكان القروي في طريق العودة إلى العاصمة بعد أن كان في مدينة باجة وبعدها في مجاز الباب لالتقاء الأهالي قبل انطلاق الحملة الرئاسية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقد نقل القروي على الفور إلى سجن المرناقية، بينما لم يعرف مصير شقيقه بعد.

وصدرت قرارات الإيقاف بعد النظر في شكوى تقدمت بها جمعية "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد لاتهامها الأخوين بتبييض أموال وبالتهرب الضريبي.

وفجرت عملية الإيقاف احتجاجات من إدارة الحملة الانتخابية للقروي وحزبه الناشئ "قلب تونس" ووصفا عملية الإيقاف بأنها قضية ذات أبعاد "سياسية" لإبعاده من الانتخابات.

وطالبت أحزاب مثل "الجبهة الشعبية" بإبعاد مؤسسات الدولة عن "تصفية الحسابات" مع خصوم سياسيين فيما ناشد حزب "حركة مشروع تونس" الحكومة والأجهزة القضائية بتوخي الشفافية الكاملة.

وتصدر القروي (56 عاما) مالك قناة "نسمة" الخاصة استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية متقدما على رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب "حركة تحيا تونس".

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم إن القروي ما يزال في السباق الرئاسي ما لم تصدر ضده أحكاما قضائية.