  • عاجل:بالفيديو.. الصدارة للريدز.. صلاح يحسم قمة ليفربول وآرسنال بالتسجيل مرتين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    الحكومة البرازيلية تكلف الجيش بمكافحة حرائق غابات الأمازون

    08:21 م السبت 24 أغسطس 2019
    الحكومة البرازيلية تكلف الجيش بمكافحة حرائق غابات الأمازون

    حرائق الأمازون

    برازيليا - (د ب أ):

    كلفت الحكومة في البرازيل جنودا من الجيش بالمشاركة في عمليات إطفاء حرائق الغابات المستعرة في منطقة الأمازون وتعقب مشعلي الحرائق.

    وقال وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو إي سيلفا إن مهمة الجيش بدأت اليوم السبت في ولاية رونادونيا، مبينا أن المنطقة بها 44 ألف جندي متأهبين لعمليات الإطفاء.

    وحتى الآن طلبت أربع ولايات برازيلية دعم القوات المسلحة في إطفاء حرائق الغابات بالأمازون.

    وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو طلب بمرسوم رئاسي تدخل الجيش.

    وطالب حكام الولايات في منطقة الأمازون بمزيد من دعم الحكومة في برازيليا وطلبوا لقاء عاجلا مع الرئيس بولسونارو.

    وجاء في خطاب وجهوه لرئيس الدولة أن الحكومة الاتحادية والمناطق المتضررة ينبغي أن يعملا معا من أجل إطفاء النيران ومن أجل تعقب مشعلي الحرائق.

    تشتعل في البرازيل حاليا أكبر الحرائق وأشدها استعارا منذ أعوام في مناطق الغابات.

    البرازيل اطفاء الحرائق حرائق الأمازون

    الخبر التالى:

    جونسون وتوسك يتبادلان الانتقادات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان