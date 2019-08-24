الحكومة البرازيلية تكلف الجيش بمكافحة حرائق غابات الأمازون

برازيليا - (د ب أ):

كلفت الحكومة في البرازيل جنودا من الجيش بالمشاركة في عمليات إطفاء حرائق الغابات المستعرة في منطقة الأمازون وتعقب مشعلي الحرائق.

وقال وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو إي سيلفا إن مهمة الجيش بدأت اليوم السبت في ولاية رونادونيا، مبينا أن المنطقة بها 44 ألف جندي متأهبين لعمليات الإطفاء.

وحتى الآن طلبت أربع ولايات برازيلية دعم القوات المسلحة في إطفاء حرائق الغابات بالأمازون.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو طلب بمرسوم رئاسي تدخل الجيش.

وطالب حكام الولايات في منطقة الأمازون بمزيد من دعم الحكومة في برازيليا وطلبوا لقاء عاجلا مع الرئيس بولسونارو.

وجاء في خطاب وجهوه لرئيس الدولة أن الحكومة الاتحادية والمناطق المتضررة ينبغي أن يعملا معا من أجل إطفاء النيران ومن أجل تعقب مشعلي الحرائق.

تشتعل في البرازيل حاليا أكبر الحرائق وأشدها استعارا منذ أعوام في مناطق الغابات.