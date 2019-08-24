رئيس وزراء البحرين يبحث مع نظيره الهندي سبل تطوير العلاقات الثنائية

المنامة - (د ب أ):

بحث رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال لقائه اليوم السبت رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء البحريني أهمية زيارة رئيس وزراء الهند في توطيد التعاون الثنائي المتميز بين البلدين وفتح آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة.

كما نوه الأمير خليفة إلى عمق ومتانة روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البحرين والهند، مشيداً بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر، بفضل اهتمام قيادتي البلدين ومساعيهما المشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر تقدماً بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين.

من جانبه،أعرب رئیس الوزراء الھندي عن سعادته بزیارة البحرین، مؤكدا أن نیودلھي والمنامة تربطھما "علاقات تاریخیة ممتدة" من الصداقة والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وأعرب مودي عن تطلعه إلى تعزیز ودفع ھذه العلاقات الوثیقة إلى الأمام بما یلبي تطلعات البلدین.

ووصل رئیس الوزراء الھندي الیوم الى البحرین قادما من الإمارات في زیارة رسمیة تستغرق یومین یجري خلالھا محادثات تتناول سبل تطویر العلاقات القائمة بین البلدین والقضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وتأتي زیارة مودي الى البحرین تلبیة لدعوة الأمیر خلیفة بن سلمان وھي الأولى على مستوى رؤساء الوزراء في الھند إلى مملكة البحرین.