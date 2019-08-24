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    مقتل شخص في اشتباك بالأيدى فى هولندا بعد الاشتباه في اعتدائه على فتاة

    07:27 م السبت 24 أغسطس 2019
    مقتل شخص في اشتباك بالأيدى فى هولندا بعد الاشتباه في اعتدائه على فتاة

    مقتل شخص في اشتباك بالأيدى فى هولندا

    أسن (هولندا) - (د ب أ):

    قتل شخص بعد وقوع ما يشتبه في تعديه جنسيا لفتاة في هولندا خلال مشاجرة مع آخرين.

    وقالت وكالة الأنباء الهولندية (أ ن ب) إن السلطات ألقت القبض على خمسة رجال على خلفية الجريمة.

    وأضافت الوكالة إنهم اشتبهوا في قيام الشخص المقتول بالتعدي على فتاة بمدينة أسن (مقاطعة درينته) بالقرب من ساحة ألعاب.

    وتجري الشرطة تحقيقات على خلفية عملية القتل وعلى احتمال وقوع جريمة جنسية.

    وذكرت الشرطة أنها تم إبلاغها بعد أن سمع الشهود صرخات إستغاثة.

    ووجدت الشرطة عند ساحة لعب رجلا فاقد الوعي إضافة إلى خمسة رجال آخرين، مشيرة إلى أن محاولة إعادة التنفس له ظلت بلا نجاح.

    وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة آر تي في التلفزيونية إن الرجال الخمسة ربما حاولوا الإمساك بالمشتبه فيه حتى تصل الشرطة، الأمر الذي حدث خلال اشتباك بالأيدي.

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