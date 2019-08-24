أمير بريطاني يبدي "أسفه" على علاقته برجل الأعمال الأمريكي ابستاين

لندن - (د ب أ):

نفى الأمير البريطاني أندرو تورطه في ارتكاب أي جرائم جنسية على يد رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إيبستين اليوم السبت، قائلاً إنه "لن يتغاضى عن أي سلوك مثل هذا أو يشارك فيه أو يشجعه".

وكان إبستاين توفي في زنزانته في سجن في نيويورك في العاشر من أغسطس الجاري فيما أكدت السلطات أنه انتحار.

وكان من المقرر أن يمثل إبستاين أمام القضاء في تهم بالإتجار الجنسي بأطفال.

وزعم أندرو دوق يورك في بيان مطول أصدره قصر باكنجهام اليوم السبت، أنه التقى إبستاين عام 1999 ولم يره إلا نادرا.

وقال الأمير أندرو في البيان: "لم أر أو أشهد أو أشك، في أي مرحلة خلال الوقت المحدود الذي أمضيته معه، في أي سلوك من هذا النوع الذي أدى إلى اعتقاله وإدانته لاحقا".

وكان إبستاين أقر أمام محكمة في فلوريدا عام 2008 بالتورط في اتهامات تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة، وصدر بحقه حكما مخففا بالسجن.

ولاحقا تم اتهامه باستغلال أكثر من 20 سيدة، قالت إحداهن إنه تم إجبارها على ممارسة الجنس مع أندرو عدة مرات.

وواجه الأمير أندرو في بيان صدر اليوم السبت، انتقادات لقراره بزيارة إبستاين بعد إطلاق سراحه من السجن عام 2010.

وجدد الأمير أندرو أسفه في البيان لأنه كان مخطئا في الاعتقاد، لأن من اعتقد أنه يعرفه اتضح أنه ليس ذات الشخص بالفعل، بالنظر إلى ما انكشف الآن.