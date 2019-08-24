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    استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية على خلفية حادث التدافع بحفل غنائي

    05:57 م السبت 24 أغسطس 2019
    استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية على خلفية حادث التدافع بحفل غنائي

    وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي

    الجزائر - (د ب أ):

    قدمت وزيرة الثقافة في الحكومة الجزائرية مريم مرداسي، اليوم السبت استقالتها من منصبها، على خلفية مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في حادث تدافع سبق الحفل الغنائي الذي أقامه مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم سولكينج، ليلة الخميس إلى الجمعة على ملعب "20 اغسطس" بوسط العاصمة الجزائرية.

    وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن مرداسي، قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قبلها.

    كان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أقال أمس الجمعة، سامي بن الشيخ الحسين، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجهة المنظمة للحفل الغنائي.

    وأمر القضاء الجزائري بإجراء تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

    مريم مرداسي الجزائر عبد القادر بن صالح سامي بن الشيخ الحسين

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