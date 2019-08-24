الحزب الديمقراطي الإيطالي: البلاد بحاجة لحكومة تغيير

روما - (د ب أ):

ذكر الحزب الديمقراطي الإيطالي في بيان: "إيطاليا بحاجة لحكومة تغيير" تنسلخ عن الماضي. وقال رئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينجاريتي في منشور على الفيسبوك اليوم السبت مجددا إن حكومة التغيير مطلوبة لاستئناف النمو ولكنه أضاف أن حزبه مستعد لمناقشة كل النقاط المقدمة من جانب حزب حركة خمس نجوم.

وأمام الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) وحزب حركة خمس نجوم يومين فقط لينحيا خصومتهما التاريخية جانبا والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سوف يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء

وتتمثل العقبة الكؤود في الشخصية التي سوف ترأس الحكومة الجديدة.

ويدفع حزب حركة خمس نجوم الذي يرأسه لويجي دي مايو لإبقاء جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء لائتلاف جديد مع الحزب الديمقراطي، وهو خط أحمر للحزب المنتمي لتيار يسار الوسط. والتقى زعيما الحزبين لويجي دي مايو وزينجاريتي في روما في وقت متأخر من أمس الجمعة لاستكمال محادثات بدأها مشروعو الحزبين في وقت مبكر من أمس.

وكان كونتي استقال الأسبوع الماضي بعدما سحب زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهرا في محاولة للاستفادة من كم هائل من دعم الناخبين.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، وضع نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته دي مايو شرطين في محادثاته مع الديمقراطيين وهما الموافقة على كونتي رئيسا للوزراء والمضي قدما في خطط لخفض عدد المشرعين. من جانبهم ، يضغط الديمقراطيون من إصلاح دستوري أوسع نطاقا.