جونسون: دمار الأمازون يجب ألا يؤثر على اتفاقيات التجارة مع البرازيل

بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دول الاتحاد الأوروبي التي أشارت إلى أن دمار غابات الأمازون قد يؤثر على الصفقات التجارية مع البرازيل، وذلك فور وصوله قمة مجموعة السبع.

وأضاف جونسون: "هناك كل أنواع البشر الذين سوف يستغلون أي عذر لعرقلة التجارة وإبطال الصفقات التجارية وأنا لا أريد رؤية هذا"، بحسب وكالة أنباء برس أسوسييشن.

وبدت تصريحاته ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" قد يتأثر.

غير أن جونسون وافق على أن قمة مجموعة السبع يجب أن تثير الانتباه لـ"مأساة ما تلحقه البشرية بالعالم الطبيعي".