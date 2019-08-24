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    أفغانستان: طالبان تختطف عضوا بمجلس مقاطعة سامانجان وثلاثة زعماء قبائل

    05:03 م السبت 24 أغسطس 2019
    أفغانستان: طالبان تختطف عضوا بمجلس مقاطعة سامانجان وثلاثة زعماء قبائل

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول - أ ش أ

    اختطفت حركة طالبان عضو بمجلس مقاطعة سامانجان يدعى سيد عبد الحليم السادات إلى جانب ثلاثة من زعماء القبائل، حسبما صرح عضو بالبرلمان الأفغاني عبد لله محمدي اليوم (السبت).

    وقال محمدي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية ، إن الواقعة حدثت في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة تشاشما-إي- شير بالمقاطعة..مشيرا إلى أن هناك جهودا جارية للإفراج عن المختطفين، لكن لا توجد تقارير بشأن مصيرهم حتى الآن.

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    حركة طالبان البرلمان الأفغاني كابول

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